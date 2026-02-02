В файлах Эпштейна нашли письмо чиновника о связи Трампа с педофилией и Моссад

Среди опубликованных файлов американского миллиардера Джеффри Эпштейна оказалось письмо о якобы связи президента США Дональда Трампа с педофилией и израильской разведкой Моссад. Документ опубликован на сайте американского минюста.

© Газета.Ru

Ведомство опубликовало электронное письмо, отправленное 29 ноября 2018 года, от члена Республиканской партии Рона Вайзера неизвестному. Он также занимался поиском денег для Трампа в 2016 году.

В теме письма указано: «Связь Трампа, Эпштейна и (экс-президента США Билла) Клинтона с Моссад раскрыла сексуальное насилие над детьми».

Текст письма скрыт. В его конце прилагается ссылка на публикацию издания Veterans Today от 28 ноября 2018 года о том, что Моссад удалил из интернета сотни фотографий с Эпштейном и его помощницей Гислейн Максвелл с Дональдом Трампом.

30 января минюст США объявил о публикации более 3 млн страниц по делу Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в педофилии, изнасилованиях и торговле людьми. Опубликованные материалы включали более двух тысяч видео и 180 изображений, а том числе большие объемы порнографии с устройств финансиста.

Газета The New York Times (NYT), проанализировав файлы, нашла среди них 5,3 тысячи, в которых более 38 тысяч раз упоминается президент США Дональд Трамп, а также связанные с ним люди и термины. Также в файлах обнаружили упоминания краснодарского модельного агентства, которое могло поставлять девушек Эпштейну.