Сообщница Эпштейна раскрыла новые детали суда

Значительная часть сообщников Джеффри Эпштейна избежала правосудия, заявила сообщница скандального финансиста, британская светская львица Гислейн Максвелл. Об этом пишет RT в Telegram-канале.

По ее словам, 25 сообщников Эпштейна избежали правосудия, заключив «соглашения об урегулировании» с обвинителями.

Максвелл уточнила, что еще четверым, чтобы избежать ответственности, «не потребовалось и этого».

Напомним, что следствие по делу светской львицы длилось два года. Коллегия присяжных в нью-йоркском суде признала ее виновной по пяти пунктам обвинения из шести, включая самый серьезный — сексуальная эксплуатация несовершеннолетних.

Присяжные пришли к выводу, что с 1994 по 2004 год Максвелл вербовала для Эпштейна девочек-подростков и как минимум четырех из них склоняла к сексуальным контактам.

Ранее сообщалось, что Верховный суд США отклонил апелляцию Максвелл, приговоренной к 20 годам тюрьмы за пособничество покойному финансисту Джеффри Эпштейну.

Сторона защиты утверждала, что приговор следует отменить, поскольку соглашение, заключённое Эпштейном с федеральными властями в 2007 году, якобы распространялось и на неё, а сроки давности истекли.