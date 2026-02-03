Имя президента Украины Владимира Зеленского многократно фигурирует в обнародованных в США материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в педофилии. Среди документов есть переписка 2024 года, где автор письма связывает Зеленского с предполагаемым траффиком женщин и детей с территории Украины.

В цитируемом письме неизвестный автор напрямую обращается к своему адресату с требованием проверить финансовые операции украинского лидера.

«Зеленский, в свете сообщений о торговле людьми, которая происходит на Украине и которая была организована Жан-Люком Брюнелем, я хочу проверки всех ваших доходов в JP Morgan», — передает ТАСС текст документа.

Далее собеседник интересуется, «собирается ли Зеленский остановить торговлю женщинами и детьми» и почему, по его словам, украинские СМИ не сообщают об этой теме. Как следует из материалов, в том же письме утверждается, что украинские граждане якобы вывозятся за границу для эксплуатации, а Брюнель мог играть ключевую роль в этой схеме. Брюнеля во Франции в 2020 году обвинили в изнасиловании несовершеннолетних, он был найден мертвым в камере до вынесения приговора.

Зеленский упоминается в файлах Эпштейна и в ином контексте. В отдельной переписке предположительно Эпштейн и предположительно занимавший тогда пост министра иностранных дел Словакии и председателя ОБСЕ Мирослав Лайчак обсуждают президентские выборы на Украине в 2019 году через два дня после победы Зеленского. Эпштейн пишет, что ситуация «выглядит как хорошая возможность вмешаться», а его собеседник сомневается, «способен ли он руководить страной». В ответ Эпштейн замечает, что «появились новые игроки, неопытные, которым будет нужно руководство».

Всего фамилия Зеленского встречается в массиве документов не менее нескольких десятков раз, часть упоминаний представляет собой пересылку новостных материалов между Эпштейном и его контактами. Ряд файлов, указанных в опубликованном перечне, остается недоступным.

Днем ранее обсуждалось, что Джеффри Эпштейн в частной переписке обсуждал избрание Зеленского президентом Украины, а также потенциальные способы извлечения выгоды из коррупционных практик в стране. Финансист в переписке указывал, что Майдан «может дать много возможностей».