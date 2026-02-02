Кандидатуру экс-президента Чили Бачелет выдвинули на пост генсека ООН

Президент Чили Габриэль Борич объявил, что его страна совместно с Бразилией и Мексикой выдвинула кандидатуру экс-главы Чили Мишель Бачелет на пост генерального секретаря ООН.

Борич поблагодарил лидера Бразилии Луиса Инасио Лулу да Силву и президента Мексики Клаудию Шейнбаум за "помощь, убежденность и мужество" в поддержке Бачелет.

"Эта кандидатура выражает нашу общую надежду на то, что Латинская Америка и Карибский бассейн сделают свой голос услышанным в создании коллективных решений для великих вызовов нашего времени", - отметил чилийский политик.

Лула также публично озвучил свое решение в социальных сетях, подчеркнув, что считает за честь поддержать Бачелет.

"За восемь десятилетий истории настало время, чтобы организацией наконец руководила женщина", - указал глава Бразилии.

Он добавил, что политической карьере Бачелет присущ новаторский подход, поскольку она была первой женщиной, возглавившей Чили и занявшей посты министра обороны и здравоохранения в своей стране. Лула также упомянул решающую роль Бачелет в создании и консолидации структуры "ООН-женщины" (UN Women) и ее работу в качестве верховного комиссара ООН по правам человека.