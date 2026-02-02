Жители Гренландии стали плохо спать из-за Трампа

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что жители острова испытывают проблемы со сном из-за желания президента США Дональда Трампа присоединить остров. Об этом сообщает телеканал TV2.

По словам Нильсена, после высказываний Трампа у жителей Гренландии появилась «большая неуверенность», тревога и беспокойство. Текущее состояние острова он назвал «постоянной неопределенностью».

«Некоторые из наших соотечественников имеют серьезные проблемы со сном, дети чувствуют беспокойство и тревогу взрослых, и мы все живем в постоянной неопределенности относительно того, что может произойти завтра», — заявил он.

Нильсен добавил, что последние 14 месяцев Гренландия находится в сложной ситуации, а давление со стороны США только усиливается. При этом он подчеркнул, что власти острова все еще считают действия и слова Трампа неприемлемыми.

«Со стороны правительства Гренландии мы хотим сказать это очень четко. Это совершенно неприемлемо», — заявил он.

Ранее Трамп заявил о вхождении Венесуэлы, Канады и Гренландии в состав США.