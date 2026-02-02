Стало известно о тайном сыне Джеффри Эпштейна

Из письма Сары Фергюсон, экс-жены бывшего принца Эндрю, стало известно, что у финансиста-педофила Джеффри Эпштейна был тайный сын. Об этом сообщает New York Post.

Письма от Фергюсон, герцогини Йоркской, от 21 сентября 2011-го, нашли в новой порции опубликованных файлов по делу Эпштейна. В тексте герцогиня поздравляла Эпштейна, которого тогда уже осудили за педофилию, с рождением сына.

«Не знаю, пользуешься ли ты еще этим ящиком, но я слышала от Герцога, что у тебя родился мальчик. Несмотря на то, что ты прекратил контакт, я по-прежнему рядом и предлагаю тебе любовь и дружбу. Прими поздравления с твоим маленьким сыном», — написала она.

В другом письме она выразила обиду недоумение и обиду, что финансист исчез, и даже упрекнула его в неискренности.

Ты пропал. Я даже не знала о твоем скором отцовстве. Мне стало кристально ясно, что ты общался со мой только для того, чтобы наладить контакт с герцогом. Это очень ранило меня. Больше, чем ты можешь представить

На момент предполагаемого рождения мальчика последней известной спутницей Эпштейна была Карина Шуляк, которой он, по некоторым данным, хотел оставить свое имущество и деньги — печально известный частный остров, 50 миллионов долларов и таунхаус в Нью-Йорке. Свое завещание он подписал за два дня до того, как его нашли мертвым в тюремной камере. Сама Фергюсон пока никак не прокомментировала обнародованные электронные письма.

Ранее сообщница Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл подала в суд новое ходатайство с информацией о его друзьях. Осужденная за торговлю людьми с целью вовлечения в проституцию Максвелл утверждает, что 29 человек, включая четырех соучастников, заключили с властями «секретные соглашения» по делам, связанным с Джеффри Эпштейном.