Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах с РФ в Абу-Даби 4 февраля

Спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер примут участие в переговорах с РФ в Абу-Даби, которые пройдут 4 февраля. Об этом сообщает Белый дом.

© m24.ru

Уточняется, что Трамп хочет сделать "невозможное возможным" и добиться урегулирования конфликта на Украине.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что новый раунд переговоров с участием российской, американской и украинской делегаций пройдет в Абу-Даби 4–5 февраля. Затем эти даты подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, изменений в российской делегации не ожидается – ее вновь возглавит глава Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков.

При этом Трамп заявлял, что вскоре по переговорам по украинскому урегулированию ожидаются хорошие новости.