Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый пакет санкций против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала скорое принятие 20-й пакета санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время разговора с Владимиром Зеленским она заявила, что Евросоюз собирается принять новый пакет антироссийских санкций. Когда именно он выйдет, фон дер Ляйен не уточнила. Подробностей о содержании пакета она также не предоставила.

«Очень скоро мы представим наш 20-й пакет санкций», — заявила она.

Ранее СМИ сообщили, что в новый пакет санкций могут войти ограничения против российских банков и нефтяных компаний, а также финансовых структур в третьих странах.