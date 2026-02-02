Названа цель обращения властей Венгрии в Суд ЕС по вопросу российских энергоносителей

Политолог-европеист Вадим Трухачев в разговоре с Рамблером объяснил подачу властями Венгрии в Суд ЕС иска против запрета на поставки энергоносителей из России, а также оценил перспективы этого дела.

Ранее Венгрия подала иск против запрета Евросоюза на поставки энергоносителей из России. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передавал ТАСС. По словам дипломата, решение Совета Евросоюза о запрете на российские энергоносители вступило в силу, поэтому Будапешт, как и было запланировано, сразу же подал иск в суд с требованием отмены данного решения.

Когда в какой-либо европейской стране власти заводят разговор о внешней политике, то это направлено не на ту страну, о которой они говорят, а, прежде всего, на собственных избирателей. И Венгрия в данном случае не является исключением… В Венгрии скоро пройдут парламентские выборы, и здесь [премьер-министр страны Виктор] Орбан использует внешнеполитические факторы для достижения внутриполитических целей. Он проводит «патриотическую мобилизацию» перед выборами, желая показать избирателям, что стоит на страже интересов страны. Так что для него было важно подать такой иск именно перед выборами. Вадим Трухачев Политолог, доцент Финансового университета

У Венгрии нет шансов на удовлетворение европейским судом ее иска против запрета на поставки энергоносителей из России, подчеркнул эксперт. По его словам, Будапешт не может рассчитывать на объективный судебный процесс.

«И сам Орбан это прекрасно понимает… О каком объективном судебном процессе здесь может идти речь? Это политика. Никто в ЕС не пойдет навстречу Будапешту. Более того, в Евросоюзе не скрывают, что хотят сменить власть в Венгрии… Поэтому иск в Суд ЕС – это чисто предвыборный шаг венгерских властей, на который России обращать внимания не стоит. Вероятность того, что иск будет удовлетворен, нулевая», - заключил политолог.

