В материалах Эпштейна нашли фамилию украинского олигарха

Украинский олигарх Константин Жеваго через обвиненного в секс-торговле финансиста Джеффри Эпштейна интересовался возможностью покупки особняка 38 Belgrave Square в Лондоне, пишет РИА Новости.

В пятницу, 30 января, заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных файлов превысил 3,5 млн документов.

По данным западных массмедиа, в файлах оказались различные финансовые документы, личная переписка бизнесмена с известными политиками, звездами, открытки.

«Олигарх Константин Жеваго хочет осмотреть дом по адресу 38 Belgrave Square. Можем ли мы организовать это без участия агента?», — говорится в одном из писем.

Журналисты заметили, что идет об особняке в престижном районе Белгравия, который в 2010 году его владелец, саудовский девелопер Мусса Салем, выставил на продажу за £100 млн.

В файлах Эпштейна нашли упоминания девушек из Саратова и Самары

Дом находился на рынке несколько лет и в итоге был продан 3 января 2012 года офшорной компании Kimanda No 2 Limited, зарегистрированной на Гернси, за £62,75 млн.

Жеваго не отказался от приобретения особняка в Лондоне — в 2018 году он купил ряд объектов в районе Мэйфэр, пояснили авторы статьи.

В 2008 году стало известно, что украинский бизнесмен Виктор Пинчук купил в Лондоне особняк за £80 млн (недвижимость оформлена на его супругу Елену Пинчук), побив на то время рекорд индийца Лакшми Миттала, купившему в 2004 году дом в британской столице за £67 млн.

В апреле 2011 года газета The Telegraph сообщила, что самая дорогая квартира Лондона стоимостью £135,4 млн была продана украинскому бизнесмену. Газета не посчитала возможным раскрыть имя покупателя.