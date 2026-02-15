Зачем ЦРУ тайно подсыпало людям запрещенные вещества

В середине XX века в центре секретных исследований разведывательных служб оказалась идея управления сознанием и контроля над поведением человека. Так, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Америки запустило проект, в рамках которого проводило эксперименты с психоактивными веществами на ничего не подозревающих людях. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

Проект MK-ULTRA был запущен CIA в 1953 году под руководством британца Аллана Даллеса и химика Сидни Готтлиба. Они хотели найти способы влиять на психику людей, чтобы противостоять СССР и его союзниками. Агентство опасалось, что советские и китайские спецслужбы уже используют техники управления разумом для извлечения информации из пленных или нейтрализации агентов, и стремилось создать собственные методы контроля.

По данным National Security Archive, MK-ULTRA объединял десятки подпрограмм, направленных на изучение влияния психоактивных веществ, гипноза, сенсорной депривации и других техник. Основную роль в этом направлении сыграл ЛСД (диэтиламид лизергиновой кислоты) — психоделик, способный вызывать глубокие изменения восприятия, эмоций и сознания.

Программа «Полуночный кульминационный момент»

В ходе этой операции агентство арендовало частные дома и квартиры в Сан-Франциско и Нью-Йорке, превращая их в так называемые «безопасные дома». Заказанные и частично финансируемые ЦРУ проститутки привлекали туда клиентов, которые затем становились «подопытными». Встречи происходили в комнатах, оборудованных двухсторонними зеркалами, за которыми агенты следили за событиями. Посетителям в напитки подмешивали ЛСД и другие вещества без их ведома, а затем наблюдали за их поведением.

У этого подхода было две ключевые цели: во-первых, изучить, как люди реагируют на определенные дозы психоактивных веществ в непринужденной обстановке; во-вторых, попытаться выяснить, можно ли с помощью наркотиков добиваться раскрытия секретов или склонения к определенным действиям — в том числе к преступлениям, таким как кражи или насилие.

Почему именно ЛСД?

В середине XX века американские спецслужбы всерьез рассматривали ЛСД как возможное «средство истины» для контроля разума и воздействия на поведение человека. Это запрещенное вещество казалось перспективным именно потому, что вызывало сильные изменения восприятия и эмоций, что могло бы теоретически сделать человека более податливым на внешнее влияние.

Масштаб и последствия

Проект MK-ULTRA включал более сотни подпрограмм и затрагивал сотни исследователей, университетов и «частных» лабораторий, действовавших под прикрытием или по контрактам с правительством. ЛСД и другие вещества вводили заключенным, пациентам психиатрических больниц и людям, попавшим в уязвимое положение, — часто без их добровольного согласия.

Надзорные конгрессные расследования после обнародования проекта в 1970-х годах вскрыли грубые нарушения норм научной этики — участие в экспериментах без информированного согласия людей и использование манипулятивных подходов, которые противоречили принципам уважения к личности и медицинской этике, изложенным еще после Второй мировой войны в Нюрнбергском кодексе. В итоге программа была закрыта.

Спустя несколько лет, в 1975 году, после серии сенатских слушаний и журналистских расследований, масштабы программы стали предметом общественного осуждения. Расследования показали, что многие документы были уничтожены по приказу руководства ЦРУ, что затруднило оценку реального влияния программы. Однако, опубликованное в 2025 году свидетельство бывшего руководителя проектов Сидни Готтлиба гласило, что многие из ожиданий были ошибочны, а результаты — противоречивы и малоприменимы на практике.

