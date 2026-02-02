В файлах Эпштейна нашли упоминания девушек из Саратова и Самары

В базе данных минюста США нашли свидетельства того, что обвиненный в секс-торговле финансист Джеффри Эпштейн интересовался и встречался с девушками из Самары и Саратова. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник сообщает, что в опубликованных файлах нашли резюме 26-летней девушки, которая получила образование в Самарском экономическом университете. С 2013 года она работала моделью в США. Кроме того, в какой-то момент помощник Эпштейна сообщил финансисту о том, что эта девушка приобрела билет на самолет до Самары.

Еще один документ содержит в себе переписку Эпштейна с девушкой из Саратова. Судя по содержанию их диалога, финансист несколько раз встречался с девушкой.

«Привет, Джеффри! Во-первых, хочу извиниться за то, что опять пропала. Были проблемы с работой в Санкт-Петербурге, и я вернулась в Саратов, потому что Тигран меня пощадил! Теперь я живу с мамой и братом. Они так рады, что я вернулась. Теперь я ищу работу и, как ни удивительно, буду работать в полиции! Как ты? Надеюсь, у тебя все хорошо», — написала она Эпштейну в одном из сообщений.

Напомним, что в 2008 году Эпштейн был арестован по делу о склонении к занятию проституцией и изнасиловании несовершеннолетней, а в 2019-м был повторно арестован за торговлю людьми и вовлечение их в проституцию. В том же году он был обнаружен мертвым в своей тюремной камере. Официальной причиной смерти тогда назвали самоубийство. В конце января 2026 года в США объявили о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов — сюда входят документы, электронные письма, а также фотографии и видео.

Ранее стало известно, что Эпштейн интересовался госсекретарем США Марко Рубио.