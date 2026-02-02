Глава ЕК пообещала Зеленскому представить одно действие против России

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещала украинскому лидеру Владимиру Зеленскому очень скоро представить 20-й пакет санкций против России. Об этом председатель ЕК написала на своей странице в социальной сети X.

По ее словам, она провела телефонный разговор с украинским лидером и пообещала непоколебимую поддержку Украине.

«Очень скоро мы представим 20-й пакет санкций (...) для усиления давления на Россию», — написала она.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна в полной мере быть вовлечена в переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Он также подчеркнул, что Париж при этом полон решимости усилить давление на Россию.