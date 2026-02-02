Глава МИД Польши высокомерно высказался о Трампе и Украине
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пообещал самостоятельно выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в случае достижения справедливого мира для Украины, добавив определенное условие.
Об этом в соцсети Х сообщает портал Clash Report.
Ранее Сикорский потребовал, чтобы президент Польши Кароль Навроцкий и его окружение продемонстрировали реальное влияние на решения президента США Дональда Трампа. При этом он указал, что, несмотря на проведенные переговоры между Вашингтоном и Варшавой, каких-либо ощутимых результатов, в частности в вопросах Украины, России или Гренландии, не наблюдается.