Глава МИД Польши высокомерно высказался о Трампе и Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пообещал самостоятельно выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в случае достижения справедливого мира для Украины, добавив определенное условие.

Об этом в соцсети Х сообщает портал Clash Report.

«Я публично заявлял, что если президент Трамп обеспечит справедливый мир для Украины, я сделаю это сам. Но я сам решу, что справедливо», — приводит платформа слова главы польского МИД.

Ранее Сикорский потребовал, чтобы президент Польши Кароль Навроцкий и его окружение продемонстрировали реальное влияние на решения президента США Дональда Трампа. При этом он указал, что, несмотря на проведенные переговоры между Вашингтоном и Варшавой, каких-либо ощутимых результатов, в частности в вопросах Украины, России или Гренландии, не наблюдается.