Сурок Фил дал прогноз, когда начнется весна

Самый известный сурок «предсказатель погоды» Фил из американского штата Пенсильвания озвучил неблагоприятный прогноз для тех, кто ждет скорого наступления весны: во время традиционной ежегодной церемонии в Панксатони он «предрек» как минимум еще шесть недель зимы. Об этом сообщил вице-президент Клуба сурка Панксатони Дэн Макгинли.

«Это моя работа — второго февраля смотреть на небо и сообщать вам: на моей норе видна тень. Вас ждут еще шесть недель зимы», — огласил Дэн Макгинли.

Его слова приводит телеканал CBS.News.

Ежегодно 2 февраля в США и Канаде отмечается традиционный народный праздник. Согласно устоявшемуся поверью, в этот день сурок выходит из своей норы после зимней спячки, чтобы «оценить», наступила ли весна. Считается, что если при солнечной погоде животное замечает свою тень, неблагоприятные погодные условия сохранятся еще примерно шесть недель. В случае же, если в пасмурный день тень не появляется, это воспринимается как признак скорого наступления весны. Самым известным сурком-синоптиком является Фил.

Тем временем сурок Филимон из Ленинградской области впервые за 10 лет не проснулся в День сурка. А это означает, что ближайшие 6 недель весны не будет. Об этом сообщила Национальная Служба Новостей.