Глава европейской дипломатии Кая Каллас захотела уступок от РФ в военном бюджете, армии либо ядерном оружии для «устранения угрозы», сообщает немецкий телеканал n-tv.

На конференции по безопасности в Осло евродипломат снова выступила с утверждением, что за последние 100 лет Россия якобы напала на 19 стран, а на некоторые – «3 или 4 раза». При этом «ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию», утверждает она.

Каллас уличили во лжи после ее слов об Украине

В связи с этим Каллас обеспокоена тем, как обеспечить нераспространение конфликта на Украине на другие страны.

«Нам нужны уступки от России: ограничения на ее военный бюджет, армию или ядерное оружие, - сказала Каллас. - Чтобы устранить эту угрозу».

Кроме того, еврочиновник намерена привлечь Россию к ответственности за «совершенные ею преступления».