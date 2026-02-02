Спецпосланник президента США Уиткофф посетит Израиль

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Израиль, где встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и начальником генштаба Армии обороны Израиля Эялем Замиром. О визите американского политика сообщило информагентство Reuters со ссылкой на контакты среди высокопоставленных израильских чиновников.

Прилет Уиткоффа запланирован на вторник, однако повестка переговоров пока не озвучена официально. Подчеркивается, что поездка американца состоится на фоне обострения региональной напряженности в отношениях США с Ираном и продвижения Белым домом своего плана по прекращению конфликта в секторе Газа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран "ведет переговоры" с Вашингтоном, и намекнул на возможное достижение соглашения во избежание применения военных ударов. Кроме того, иранское агентство Tasnim сообщило, что переговоры между США и Ирана могут стартовать в ближайшее время. Предполагается, что участие в них могут принять Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.