Учебный самолет с курсантами разбился в российском городе

Учебный самолет Diamond, принадлежащий Ленинградской академии имени Новикова, разбился в Орске. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, борт пропал с радаров около 10:40 — он рухнул в поселке Джанаталап. На борту находились курсанты. Их судьба пока неизвестна, к месту происшествия едут экстренные службы.

Хочет удержать власть: Зеленский сорвал переговоры в Абу-Даби

На переговорах в Абу-Даби обсуждение возможных территориальных компромиссов оказалось невозможным из-за твёрдой позиции украинского лидера, сообщает Junge Welt. Владимир Зеленский отказался передавать кому-либо право принимать решения по этому вопросу, что заблокировало любую продуктивную дискуссию.

По информации издания, во время второго раунда встречи между российской и украинской делегациями предполагалось обсудить вопросы уступок территорий. Однако Зеленский подчеркнул, что окончательные решения по таким вопросам могут приниматься исключительно им и российским президентом, исключая любые технические группы, включая главу офиса президента Украины и министра обороны. Такая установка фактически превратила переговоры в формальный обмен мнениями, не приносящих ощутимых результатов.

Украинский губернатор призвал Киев заключить мирное соглашение с РФ

Губернатор Николаевской области Украины Виталий Ким указал на измотанность страны от продолжительного конфликта и призвал Киев заключить мирную сделку с Россией. Его слова приводит издание Independent.

Ким отметил, что в соглашении приоритет должен отдаваться жизням людей, а не территории страны.

Появились подробности гибели актера из «Универа» Ткаченко на СВО

Актер театра и кино Николай Ткаченко, известный по ролям в сериалах «СашаТаня» и «Универ. 10 лет спустя», погиб в январе 2026 года в зоне СВО в возрасте 36 лет. Об обстоятельствах его гибели рассказала мама артиста, Инна Ткаченко, передает aif.ru.

По ее словам, Николай погиб, возвращаясь с боевого задания. Изначально точное место гибели было неизвестно, поскольку он сообщал, что его подразделение перебросили на новое, засекреченное направление. Позже она узнала, что это произошло в районе Красноармейска (Покровска).

В Госдуме поддержали новое ограничение на наличные

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков согласился с необходимостью введения лимита в размере миллиона рублей в месяц на внесение наличных на счет физическими лицами через банкомат. Таким образом он прокомментировал инициативу Минфина, передает РИА Новости.

Свою поддержку депутат объяснил возросшей популярностью у «преступных лиц» такого способа для ухода от дополнительного контроля при «обелении недобросовестных денег».

Каллас сделала неожиданное заявление о миропорядке на основе правил

Есть мнение, что миропорядок, основанный на правилах, — это не более чем иллюзия. Такое заявление сделала в понедельник верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

По словам главы евродипломатии, в действительности "всегда был закон джунглей" и устройство мира по принципу "У кого сила, тот возьмет все, что хочет".

Дмитрий Медведев дал простой ответ на вопрос «Who is Mr. Medvedev»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo дал лаконичный ответ на прямой вопрос о своей роли и восприятии.

На вопрос «Who is Mr. Medvedev?» политик признался, что всегда затрудняется с ответом.

Продюсер призвал объявить Пугачеву врагом народа

Продюсер Леонид Дзюник считает, что певицу Аллу Пугачеву нужно объявить врагом народа за ее последние высказывания. Об этом он сообщил «Царьграду».

По его словам, такой статус Примадонна заслуживает в связи с заявлением о первом президенте самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) Джохаре Дудаеве. Пугачева в одном из интервью назвала его приличным и порядочным человеком.

Гордон оправдалась за слова о «жидах»

Юристка Екатерина Гордон в интервью Ксении Собчак прокомментировала свои слова об "израильских жидо-фашистках".

Речь идет о постах, в которых Гордон поднимает тему израильского удара по школе в городе Газа за август 2024 года. Юристка заявила, что ей "осточертели израильские жидо-фашисты".

СМИ: похититель мальчика из Петербурга задержан

47news сообщили о том, что потенциальный похититель девятилетнего Паши из Петербурга задержан в соседнем регионе. Об этом стало известно в понедельник.

Журналисты уточняют, что задержанному 38 лет, и он является жителем поселка Щеглово. По данным 47news, мужчина из Новодружеска, и официально зарегистрирован в Щеглово, а в декабре прошлого года стал работать в строительной сфере.

