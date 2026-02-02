Бельгия может арендовать тюрьмы в Эстонии

Власти Бельгии рассматривают возможность аренды тюрем в Эстонии, чтобы содержать в них заключенных мигрантов. Об этом сообщает газета Le Soir.

По информации издания, Бельгия столкнулась с острой нехваткой мест в собственных тюрьмах. Помимо Эстонии, Брюссель также рассматривает возможность аренды мест заключения в Албании и Косово.

Для обсуждения этого вопроса министр юстиции Бельгии Аннелис Верлинден и министр по вопросам убежища и миграции Аннелин ван Боссейт лично отправились в Эстонию с двухдневным визитом. По словам Верлинден, такое решение повысило бы эффективность бельгийской тюремной системы.

«Если осужденные здесь лица, не имеющие права на проживание, смогут отбывать наказание в своей стране происхождения или в местах заключения за границей, это будет означать как надлежащее исполнение приговора, так и значительное повышение эффективности нашей тюремной системы. Это также позволит нам лучше и эффективнее инвестировать в программы поддержки заключенных, чтобы они смогли найти свое место в обществе после отбытия наказания», — заявила Аннелис Верлинден.

