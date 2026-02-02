Драги предрек ЕС суровое будущее

Бывший премьер-министр Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги предрек Европе грустное будущее. Она, по его словам, рискует "одновременно оказаться в подчиненном положении, быть разделенной и деиндустриализированной".

© Российская Газета

Выступая в Лёвенском университете в Бельгии, Драги подчеркнул, что Европа, "неспособная защищать свои интересы, не сможет долго сохранять свои ценности". Политик указал, что США стремятся к доминированию, а Китай поддерживает свою модель роста, перекладывая издержки на других.

"Европейская интеграция строится по-другому: не на силе, а на общей воле", - считает он.

Но "основанный на правилах" мировой порядок "устарел", факты следует принимать "такими, какие они есть".

По мнению Драги, Европа еще может себя спасти, если будет "действовать сообща". Он заявил, что ЕС следует срочно "диверсифицировать торговую политику и укрепить позиции в важнейших цепочках поставок на фоне роста конкуренции". Политик призвал трансформировать Евросоюз из "конфедерации в федерацию".

"Там, где Европа объединилась, нас уважают как державу, и мы ведем переговоры как единое целое, - сказал Драги. - Там, где мы не соблюдаем эти принципы в вопросах обороны, промышленной или внешней политики, к нам относятся как к рыхлому собранию стран, которые следует разделить и с которыми следует поступать соответствующим образом". "Европа, единая в торговле, но раздробленная в обороне, столкнется с тем, что ее торговая мощь будет использована против ее зависимости от безопасности, как это происходит сейчас", - отметил политик.

Как отмечает The Guardian, речь Драги вызовет большой резонанс среди европейских политиков и экспертов. Свои мысли о будущем ЕС политик сможет донести до лидеров стран союза уже 12 февраля. Драги приглашен на неформальный саммит Евросоюза. Драги представит доклад о "влиянии нового геополитического и геоэкономического контекста на конкурентоспособность ЕС".