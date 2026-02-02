В Финляндии сделали признание о будущих отношениях с Россией

Хельсинки придется восстановить отношения с Москвой после завершения конфликта на Украине, заявила в интервью iDNES экс-премьер Финляндии Мари Кивиниеми.

В последние месяцы лидеры стран Евросоюза все чаще говорят о необходимости возобновить диалог с Москвой. В январе канцлер ФРГ Фридрих Мерц не только выразил надежду на восстановление отношений, но и назвал Россию европейской страной.

«Когда появится мирный договор, отношения с Россией придется постепенно нормализовать», — отметила Кивиниеми.

По ее мнению, нормализация отношений с Россией необходима для Финляндии больше, чем для других стран Евросоюза.

Напомним, что в августе 2025 года президент Финляндии Александр Стубб сообщил: отношения между Финляндией и Россией будут выстраивать заново после окончания украинского конфликта. Он выразил надежду на сотрудничество в будущем.

В ноябре глава финского государства намекнул на неформальные контакты с Россией, заявив о неизбежности восстановления диалога между Европой и Россией.

По его словам, любые контакты с Москвой должны быть тщательно согласованы между странами Евросоюза, а их цели и формат следует обсуждать совместно.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, в свою очередь, в интервью телерадиовещателю Yle допустил открытие границы с Россией в будущем, подчеркнув, что речь не идёт о «десятилетиях».

Глава кабмина уточнил, что условием для открытия границы является возвращение к прежней практике проверки проездных документов российскими пограничниками.