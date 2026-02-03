Финляндия решила пойти на необычный шаг из-за России

Финляндия планирует перенести часть ледоколов из южных портов на север на фоне конфликта на Украине. О необычном шаге финских властей из-за России сообщает Yle.

В качестве новых баз предлагаются порты Оулу и Кеми в северной части Ботнического залива. Туда могут перенести ледоколы, которые сейчас базируются в портах Хельсинки и Хамина-Котка.

Утверждается, что децентрализация базирования ледокольного флота Финляндии позволит усилить безопасность снабжения, чью важность показал украинский конфликт.

Ранее бывший премьер-министр Финляндии Мари Кивиниеми заявила, что стране придется восстановить отношения с Россией.