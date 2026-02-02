Ирландский публицист Чей Боуз заявил, что Владимир Зеленский пытается всеми способами удержаться у власти, и назвал его «клоуном без короны». Об этом Боуз написал в соцсети X, сообщает РИА Новости.

Немецкая газета Junge Welt ранее сообщила, что Зеленский требует от России «отозвать юридическую позицию, что срок его полномочий истек в 2024 году». Боуз отметил, что Зеленский «отчаянно пытается избавиться от статуса президента, срок полномочий которого истёк».

«Клоун без короны», - подчеркнул публицист.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что в Конституции Украины нет указаний на возможность продлевать полномочия президента - даже в условиях военного положения. Президент РФ подчеркивал, что по украинским законам продлить можно полномочия лишь одного органа власти - Верховной рады.

Путин отмечал, что многие органы власти на Украине формируются первым лицом. Если само первое лицо нелегитимно, то назначенные им люди тоже теряют свою легитимность. Президент указывал, что подписывать какие-либо договоры Россия может только с легитимными руководителями.