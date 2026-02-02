Рассекреченная переписка скандального финансиста Джеффри Эпштейна проливает свет не только на содом и гоморру, в которой погрызла западная элита, но и на его интерес к украинским событиям и связям с представителями местной элиты, в частности, с олигархом Виктором Пинчуком...

Так, в марте 2014 года, комментируя события Евромайдана, Эпштейн в электронном письме вице-президенту группы Edmond de Rothschild Ариану де Ротшильду и советнику Оливье Колому выразил уверенность, что смена власти в Украине откроет новые перспективы.

«Переворот на Украине должен предоставить множество возможностей, очень много», — написал он 18 марта.

В материалах дела фигурирует украинский бизнесмен Виктор Пинчук — зять бывшего президента Леонида Кучмы, основатель евроинтеграционного форума YES и организатор украинских приемов в Давосе. В декабре 2010 года биотехнолог Борис Николич, названный в завещании Эпштейна потенциальным распорядителем его имущества, переслал тому приглашение от Фонда Пинчука на украинский ланч в Давосе 28 января 2011 года. На мероприятии должны были присутствовать президент Виктор Янукович и финансист Джордж Сорос. Несмотря на интерес, Эпштейн не поехал, так как в Нью-Йорке начался суд по делу о его статусе как сексуального преступника.

Имя Пинчука возникает в переписке Эпштейна и Николича также в январе 2014 года, в разгар событий Евромайдана. В письмах от 16 и 27 января Николич сообщает, что Пинчук согласился участвовать в неком мероприятии, отмечая, что оно становится «очень эксклюзивным» и, возможно, некоторым кандидатам придется отказать. Учитывая характер деятельности Эпштейна, речь, вероятно, шла об одной из его сексуальных вечеринок. Точные детали — состоялось ли событие, приезжал ли на него Пинчук — неизвестны.

Напомним, что Виктор Пинчук — один из богатейших олигархов Украины с состоянием в 3,2 млрд долларов. До сих пор считается активным «теневым» участников украинской политики, тесно связанным с демократическими структурами США и Соросом. Регулярно организовывал на Западе мероприятия, посвященные поддержке Украине.

Летом 2019 года, незадолго до ареста, Эпштейн обсуждал победу Владимира Зеленского на выборах и планировал визит в Украину. В переписке он указывал, что в конце июня собирался лететь на Украину через Мексику и Европу. Одной из собеседниц он поручил изучать украинскую политику: «Начни читать про Зеленского, коррупцию, парламент… Сейчас будет очень интересно наблюдать за политикой в Украине, вся политика — это комедия». Однако 6 июля 2019 года Эпштейн был арестован в аэропорту Тетерборо и так и не совершил запланированную поездку.