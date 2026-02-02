Издание Daily Mail без каких-либо доказательств пытается намекнуть на причастность России к делу американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна.

Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X.

«Газета Daily Mail отчаянно пытается установить связь между Эпштейном и [главой РФ Владимиром] Путиным. Уже с первых абзацев становится ясно, что у Daily Mail нет никаких доказательств, подтверждающих их провокационный заголовок, рассчитанный на привлечение внимания», — написал он.

До этого британское издание Daily Mail со ссылкой на источники в разведке заявило, что Джеффри Эпштейн якобы мог быть связан с КГБ, однако газета признает, что документов, связывающих Путина с Эпштейном, нет.

Ранее сообщница Эпштейна Гислейн Максвелл подала в суд ходатайство с информацией о друзьях покойного финансиста-педофила. В документах, поданных в декабре 2025 года, осужденная Максвелл заявила, что 29 человек заключили с властями «секретные соглашения» по делам, связанным с Эпштейном. По ее словам, многие из друзей финансиста не были привлечены к уголовной ответственности.