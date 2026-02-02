Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского за его требование к Российской Федерации признать его законным президентом Украины.

Зеленский отчаянно пытается избавиться от статуса "президента, срок полномочий которого истек", поделился своей точкой зрения автор публикации. По мнению журналиста, в панике глава киевского режима требует, чтобы Москва отозвала свою юридическую позицию по поводу его нелегитимности.

«Клоун без короны», — написал Боуз.

Накануне немецкое издание Junge Welt сообщило, что требования Владимира Зеленского признать от Российской Федерации его легитимность и не считать просроченным президентом говорит о крайней степени отчаяния Киева.

В материале речь шла о том, что подобные действия Зеленского направлены на предотвращение договоренностей с Москвой любой ценой. Так, глава киевского режима в сложившейся ситуации оказывается главным препятствием для мирного урегулирования конфликта, цепляясь различными способами за сохранение собственной власти.