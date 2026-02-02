Названы возможные причины срыва переговоров РФ и Украины

Журналист-международник Сергей Латышев считает, что перенос переговоров России и Украины в ОАЭ связан с попыткой Киева потянуть время и продлить «энергетическое перемирие». Об этом Латышев рассказал в своей статье для «Царьграда».

Латышев отметил, что среди возможных причин переноса встречи упоминается и угроза нападения США и Израиля на Иран. По словам Латышева, Владимир Зеленский намекнул, что «собираться в Абу-Даби в такой момент было бы небезопасно».

Еще одна версия: на последней встрече представителей России и США в Майами американцы могли согласиться с подходом Москвы к вопросу территорий. В таком случае США потребовалось бы несколько дней на переговоры с Зеленским. Однако Латышев считает наиболее вероятной версию о попытке Киева потянуть время.

«Видя, что Москва заинтересована во встрече и стремится достичь прогресса в переговорах, Киев решил потянуть время, чтобы «энергетическое перемирие» закончилось как можно позднее и позволило Украине хотя бы отчасти поправить дела с энергоснабжением», - предположил Латышев.

Двадцать третьего января в Абу-Даби прошло первое заседание трехсторонней рабочей группы Россия - США - Украина. По итогам заседания стороны условились продолжить переговоры, но запланированная на 1 февраля встреча была перенесена. Зеленский заявил, что следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля.