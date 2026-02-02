В Эстонии заявили, что продуктов на случай войны хватит только на неделю

В Эстонии оценили госзапас продовольствия на случай военного конфликта – и этого запаса хватит лишь на неделю, сообщает издание ERR со ссылкой на главу центра резервов республики Андо Леппимана.

По словам Леппимана, продовольственный запас в Эстонии (если говорить о всем населении) имеется лишь на неделю – это готовые продукты, которые можно сразу использовать – мучные изделия, энергетически насыщенные продукты.

Такой продовольственный резерв, уточняет издание, предназначен для самых "черных сценариев" – то есть, когда страну поражает острый кризис, в том числе военный конфликт. При этом, государство поставило перед центром увеличить объем продовольствия в полтора раза, и тогда страна будет обеспечена им в течение двух недель. Также журналисты уточнили, что полностью к возможному кризису готовы лишь 13% населения.