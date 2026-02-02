Демократы используют дело финансиста Джеффри Эпштейна, чтобы вовлечь президента США Дональда Трампа в скандал и дискредитировать его, так как предыдущие попытки провалились. Об этом рассказал News.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин.

Джеффри Эпштейн был задержан в июле 2019 года и обвинен в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних. В августе того же года его обнаружили мертвым в тюремной камере. 30 января 2026 года заместитель генпрокурора Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по скандальному делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 млн файлов различных типов.

По словам политолога Юрия Самонкина, на руку демократам играет то, что Трамп тоже попал в этот список и был заподозрен в связях с несовершеннолетними.

«Демократы хотят взять реванш на будущих выборах. Обвинить [Трампа] в связях с Россией не удалось, и уголовные дела против него не привели к результатам. Были даже попытки покушения на главу Белого дома. Тем не менее, он выстоял, чувствует себя хорошо и успешно работает. Сейчас придумывают новый механизм компромата для окончательной дискредитации», — пояснил он.

При этом, по словам председателя коллегии Центра исследований и развития евразийства, дело Эпштейна можно использовать как основу для голливудского фильма или сериала, который раскроет имеющиеся в политической системе США парадоксы.

«Эпштейн не был простым человеком: с одной стороны, он был геополитиком и ярым представителем американского истеблишмента. С другой стороны, он напоминал главу мафиозной структуры. В этом отношении заключается парадокс американской внешней политики: вместо честной борьбы конкуренты используют компромат. Политическая система США превращается в бесконечное реалити-шоу или цирк абсурда», — резюмировал Самонкин.

Ранее в США обвиняли Россию во вмешательстве в американские выборы 2016 года, победу на которых одержал Дональд Трамп. Расследование дела было названо Crossfire Hurricane («Ураган перекрестного огня»), в его рамках сотрудники ФБР проверяли соратников Дональда Трампа на возможную связь с Москвой. При этом никаких доказательств российского вмешательства в голосование представлено не было. Трамп же назвал обвинения голословными и сравнил преследование с «охотой на ведьм».