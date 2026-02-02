Угрозы Трампа в адрес Гренландии объяснили страхом перед Россией

Россия - «крупнейший белый медведь» в Арктике, что отчасти объясняет действия президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии, считает автор Responsible Statecraft Иэн Прауд. Он отметил, что речь идёт не только о доступе к ресурсам и безопасности, но и о судоходстве, в котором россияне значительно опережают США.

Захват Гренландии значительно увеличил бы американское присутствие в Арктике, указал Прауд. Более половины арктического побережья находится на территории России, и за последние шесть лет там было построено 450 новых военных объектов.

Российский стратегический ядерный потенциал сдерживания, базирующийся на подлодках, в основном действует из Арктики. И хотя заявления о российско-китайском сотрудничестве в Арктике преувеличены (Китай не является арктической страной, хотя и претендует на регион как на глобальное достояние), совместные военные учения между двумя странами в Арктике участились с начала украинского кризиса.

Около 80 процентов российского газа и 20 процентов нефти в настоящее время добывается на арктических территориях, заявил Прауд. Трамп верит, что в Гренландии сосредоточена большая часть сырья, имеющего решающее значение для электроники, экологически чистой энергетики и военных технологий.

Также Россия активно развивает свой Северный морской путь. Прохождение через Арктику в три раза сокращает расстояние для судов, курсирующих между Европой и Восточной Азией, уменьшая время в пути вдвое по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал.

Считается, что аналог Севморпути - Северо-Западный проход над Канадой и Аляской - сократит путь доставки грузов по сравнению с Панамским каналом почти на 3 500 морских миль.

Однако Канада и США давно спорят о правовом статусе Северо-Западного прохода. Канада считает его своими внутренними водами. Американский контроль над Гренландией радикально изменил бы баланс сил и контроль над маршрутом. С Гренландией в составе США одновременно стали бы точкой входа и выхода из этого маршрута, ослабив претензии Канады на исключительный контроль.

В Белом доме ранее заявляли, что Трамп рассматривает различные варианты взятия Гренландии под контроль, включая «использование американских военных». Лидеры ведущих европейских стран выразили поддержку Гренландии и Дании.