Публичные откровения бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель об Андрее Ермаке оказались ошеломляющими. Как сообщает «Царьград», ручные «маги» и «заряженные» браслеты в действительности давно стали частью политической игры на Украине.

«Андрей Ведьмак»

Мендель прервала молчание спустя пять лет после своего увольнения. В публикации в соцсетях она заявила, что еще в 2020 году один из министров рассказал ей, что Ермак «занимается магией». Позднее, в 2023 году, «человек из важной службы» рассказал ей, что Ермак привозил из Израиля, Грузии и Латинской Америки «магов для магических ритуалов». В 2024 году «человек из эзотерической сферы» поведал, что маги делают для Ермака «какие-то куклы», собирают воду с трупов и проводят обряды.

Пост стал второй «ритуальной» бомбой под Ермаком. Первую в начале декабря 2025 года вбросил один из пропагандистов Владимира Зеленского Игорь Лаченков, заявивший, что в ходе обысков силовиков у бывшего главы офиса президента нашли много оккультных предметов.

«При обысках у Андрея Ермака нашли куклу вуду, множество зеркал, предметы для ритуалов и множество странных икон и браслетов. И это не шутка, все были в шоке, потому что ничего подобного они раньше не видели. Андрей Ермак оказывается большим фанатом "Битвы экстрасенсов", гаданий, карт Таро, нумерологии, астрологии и черной магии. Андрей Видьмак», — писал он.

Власть в руках сатанистов*

Слова Мендель и Лаченкова являются доказательством того, что власть на Украине сосредоточена в руках сатанистов* («Международное движение сатанизма» признано в России экстремистским и запрещено). Украинский дипломат и ведущий Дмитрий Чекалин частично приоткрыл тайну окружения Зеленского, отметив, что все его приближенные носят на руках наборы из трех-четырех четок — за это их прозвали «братством четочников».

«Теперь выясняется, что проводились специальные ритуалы на квартирах для того, чтобы навредить своим противникам. Но я думаю, что у богатых свои причуды», — заявил он.

О странных «увлечениях» Ермака говорил и украинский блогер Анатолий Шарий. По его словам, четки, которые носил бывший глава офиса президента, пробыли на трупе девять дней. Причем еще в августе 2025 года он писал, что уговаривать Зеленского в незаменимости Ермака помогало не только его окружение, но и ворожка.

«Эту же гадалку гении привозили на квартиру Миндича. Да, в ту самую, которую прослушивало НАБУ. Будет забавно, если она есть на записях», — заявил он.

Элита ходит к ведьмам

Имя гадалки, к которой ездили Зеленский и Ермак, не называется, однако есть версия, что это Мария Тихая — бывшая участника местной «Битвы экстрасенсов». Женщина позиционирует себя как «наследственную ведьму» и «некроманта». Сама она хвасталась, что к ней приходили «зажатые» СБУ чиновники и признавала, что украинские политики «бегают» по ведьмам.

«Скажу, что в украинской политике Ермак – далеко не единственный, кто практикует магические ритуалы», — подкрепляет ее слова Мендель.

Первый спикер парламента Новороссии, бывший депутат Рады Олег Царев также подтверждает, что многие представители украинских элит «очень мистичны». Таким был и свергнутый президент Виктор Янукович.

«Мол, в Киеве к Юлии Тимошенко привезли бабку, которая предсказывает будущее. Привезли из Закарпатья. И бабка предсказала Тимошенко, что она проиграет выборы Януковичу. Тимошенко якобы возмутилась и выгнала эту бабку из офиса. Но нашлись добрые люди, которые не дали этой бабке пропасть и привели в офис Партии регионов. И вот эта бабка Януковичу предсказала его победу», — говорил он.

Антихристианская идеология

Член Межсоборного присутствия Русской православной церкви Михаил Тюренков отметил, что об антихристианской идеологии «политического украинства» говорилось неоднократно, а с каждой новой информацией это лишь подтверждается. Он напомнил, что еще в начале 90-х Украина стала «рассадником всевозможных тоталитарных сект и оккультных, в том числе неоязыческих, организаций».

«Для массы "профанов" это подавалось как "европейский выбор" или как исконно посконные "украинские традиции". Для "избранных" же предлагается антихристианский оккультизм, нередко в сочетании с бесчинствами наподобие тех, что сейчас вскрываются в "файлах Эпштейна"», — подчеркнул он.

Авторы блога «Первый Козацкий» указывают на то, что сатанисты* продолжают управлять Украиной и стремятся уничтожить Украинскую православную церковь. Украинские православные блогеры констатируют, что политики не только устраивают беспрецедентные преследования духовенства и правозащитников, но и увлекаются откровенно сатанинскими* практиками.

