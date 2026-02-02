Глава ОБСЕ прибыл в Киев и сделал важное заявление

Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Иньяцио Кассис прибыл в Киев. Пару дней назад он говорил, что намерен посетить Россию и Украину.

Кассис, уже будучи в Киеве, подтвердил, что собирается в Москву. Главная цель — переговоры о завершении конфликта.

«… должна прекратиться. Мы должны найти решение, и ОБСЕ должна помочь в этом», — уточнил глава организации.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас заявила, что Украина на переговорах готова идти на сложные уступки. А также, что миропорядок, основанный на правилах, всегда был иллюзией, и на самом деле «работало право сильного».