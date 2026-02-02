Бельгия намерена арендовать тюрьмы в Эстонии, Албании и Косово из-за мигрантов

© Вечерняя Москва

Бельгия намерена арендовать тюрьмы в Эстонии, Албании и самопровозглашенном Косово из-за избытка заключенных мигрантов. Об этом сообщает Soir.

Министры юстиции и по вопросам миграции отправляются в Эстонию для изучения возможностей содержания лиц, отбывающих наказание за незаконные действия.

В правительстве пояснили, что аренда зарубежных тюрем рассматривается как способ снизить перенаселенность в бельгийских пенитенциарных учреждениях. Подобные визиты ранее проводились в Косово и Албании, а нынешняя поездка направлена на оценку условий содержания заключенных и возможности интеграции зарубежных мощностей в систему исполнения наказаний Бельгии.

Министры подчеркнули, что возможность отбывания срока за границей позволит правильно исполнять приговор и одновременно разгрузить национальные тюрьмы. Это создаст условия для более качественного сопровождения заключенных при возвращении в общество после окончания наказания и повысит эффективность работы пенитенциарной системы.

Ранее в Минюсте отмечали, что при проектной вместимости 11 тысяч человек в бельгийских тюрьмах содержалось 13,5 тысячи заключенных, 40 процентов которых — иностранцы, передает газета.

Ранее президент США Дональд Трамп также раскритиковал миграционную политику европейских стран, назвав ее катастрофической. Американский лидер заявил, что США смогли заранее предотвратить подобный кризис, сократив поток мигрантов до нулевых показателей за последние месяцы.