Российская Федерация якобы находится в состоянии войны с Европой, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление бывшего командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса.

"Россия находится в состоянии войны с Европой, даже если мы этого не признаем или не хотим в это верить", — поделился своей точкой зрения он на конференции по безопасности в Осло.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Российская Федерация не собирается ни на кого нападать. По словам главы российского государства, западные политики на регулярной основе запугивают свое население мнимой угрозой для отвлечения внимания от внутренних проблем.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных границ. Военно-политический блок расширяет инициативы, называя это сдерживанием "агрессии".