Сделка Ирана и США, холод в Нью-Йорке: о чем пишут зарубежные СМИ

Возможная сделка США и Ирана, аномальный холод в Нью-Йорке и ужин американского лидера Дональда Трампа с людьми, «которых он ненавидит», оказались в центре внимания зарубежных СМИ. Самые интересные статьи в подборке «Рамблера».

США готовы обсудить сделку с Ираном

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила Ирану «по нескольким каналам», что готова к встрече и переговорам по поводу заключения сделки. Об этом со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщило издание Axios.

Источники отметили, что над организацией встречи между спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом и высокопоставленными иранскими чиновниками работают Турция, Египет и Катар. Ожидается, что она состоится в Анкаре.

«Дипломатический толчок последовал после того, как Трамп отдал приказ о массированном наращивании военной мощи в Персидском заливе, повысив ставки», - говорится в статье.

Нью-Йорк ждет аномально холодная погода

Жители Нью-Йорка переживают самый длительный за последние 65 лет период аномально холодной погоды, температура воздуха будет опускаться до 0 в течение 15 дней подряд. До 7 февраля потепления не ожидается, пишет газета The New York Post.

По словам метеоролога Чада Меррилла, которые приводит издание, абсолютный рекорд был установлен в 1961 году. Метеоролог также отметил, что причиной холода стала образовавшаяся над США зона высокого давления, благодаря которой к побережью поступает арктический воздух.

Трамп встретился с людьми, «которых он ненавидит»

Президент США Дональд Трамп в субботу, 31 января, посетил закрытый ужин в элитном клубе, отметив, что на нем присутствовали «люди, которых он ненавидит». Об этом сообщила газета The Washington Post.

В ходе мероприятия Трамп шутил о «вторжении в Гренландию и бомбардировке Ирана». Это был первый раз, когда президент выступил перед аудиторией закрытого клуба Alfalfa Club, в том числе перед своими оппонентами. Среди них были генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон, а также уволенный с поста главы Центра Кеннеди Дэвид Рубенштейн и Джером Х. Пауэлл, председатель ФРС, который в скором времени уйдет в отставку, отмечает издание.

Ранее президент США Дональд Трамп подал иск на 5 млрд долларов к банку JPMorgan Chase и его генеральному директору Джейми Даймону, обвинив их в отказе обслуживать его и его компании исключительно по политическим причинам.