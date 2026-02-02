Вучич пообещал провести военный парад с тысячами роботов

Сербский президент Александр Вучич пообещал развернуть в стране массовое производство роботов и представить тысячи экземпляров на следующем военном параде. Он сделал это в ходе посещения культурного центра КНР в Белграде совместно с китайским послом Ли Мином.

В центре прошла презентация китайской компании, разрабатывающей андроидов. Человекообразные роботы исполнили танец в сербских национальных жилетках. Также они побеседовали с Вучичем в присутствии собравшихся.

«Мы можем стать первой страной в Европе, которая будет производить таких роботов, иметь фабрику роботов», - заявил президент Сербии.

Он добавил, что андроиды должны будут иметь сто миллионов часов рабочего ресурса. Вучич отметил, что это может вызвать проблемы, поскольку потребует значительных затрат электроэнергии. По словам главы Сербии, в Европе нет ни одной подобной фабрики. Он пообещал построить 50 таких фабрик, на которых будут работать люди и роботы.

«На следующем военном параде у нас будут тысячи роботов», - заключил Вучич.

Сербский лидер отметил, что одной фабрике по производству роботов требуется 600 мегаватт электроэнергии. По словам Вучича, до 2030 года в высокотехнологичной индустрии в Сербии будет трудоустроено восемь тысяч человек.

Эксперт по робототехнике Эдуард Пройдаков рассказывал «Звезде» о потенциальных направлениях использования роботов-гуманоидов. По его словам, основных может быть два - социальное и боевое. Но для того, чтобы ввести андроидов хотя бы в какую-то область человеческой жизни, необходимо решить еще немало задач.

Разработчик систем искусственного интеллекта Роман Душкин предполагал в разговоре со «Звездой», что в будущем робот-андроид на AGI (Общий искусственный интеллект) будет способен окончить университет с красным дипломом за один день. AGI следует понимать, как систему, которая может решить любую задачу, доступную человеку в окружающей действительности, то есть фактически это должна быть воплощенная система, скорее всего робототехническое тело адроиндного типа, объяснил Душкин.