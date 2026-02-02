Что происходит в мире сегодня: отключения света в Киеве и «ядерные планы» Берлина

В понедельник, 2 февраля, в Киеве сообщили об экстренных отключениях света. На Камчатке тем временем вулкан Шивелуч выбросил второй за день столб пепла, а в Финляндии раскритиковали «ядерные планы» Берлина.

В Киеве начались экстренные отключения электричества

В понедельник, 2 февраля, в Киеве и Киевской области начались экстренные отключения электричества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинскую энергетическую компанию ДТЭК.

Ранее также сообщалось об аварийных отключениях электроэнергии в Житомирской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.

Трамп пригрозил судом ведущему «Грэмми»

Президент США Дональд Трамп пообещал подать в суд на ведущего церемонии вручения премии «Грэмми», комик Тревора Ноя. Ной ранее пошутил, что Гренландия нужна Трампу вместо острова Эпштейна, чтобы «тусоваться с Биллом Клинтоном».

Трамп сказал, что «никогда не был на острове Эпштейна, и даже близко к нему». Президент США пригрозил подать в суд на «этого бедного, жалкого, бездарного, тупого ведущего» и потребовать «кучу денег».

Вулкан на Камчатке дважды за день выбросил пепел

Днем 2 февраля камчатский вулкан Шивелуч выбросил второй за день столб пепла на высоту в 11 километров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Шлейф пепла распространился в северо-северо-восточном направлении в сторону залива Озерный. На пути шлейфа нет населенных пунктов. В понедельник код авиационной опасности в районе Шивелуча повысили с «оранжевого» до наивысшего «красного».

СВР обвинила Францию в подготовке переворотов в Африке

В Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что администрация президента Франции Эммануэля Макрона ищет возможности для «политического реванша» в Африке и хочет организовать в африканских странах «неоколониальные перевороты». Об этом сообщается на сайте СВР. Представители разведки заявили, что уже установлена причастность Франции к попытке переворота в Буркина-Фасо 3 января, которую удалось предотвратить.

Перед мятежникам стояла задача убить президента, подчеркнули представители разведки. По их словам, по расчетам Парижа, это не только привело бы во власть лояльные Франции силы, но и «нанесло бы удар по всем сторонникам суверенитета и идеологии панафриканизма на континенте». В СВР считают, что теперь «деструктивное внимание» Франции направлено на Мали и Мадагаскар. В СВР подчеркнули, что Франция «перешла к прямой поддержке террористов различных мастей, которые становятся ее основными союзниками на Африканском континенте».

Финский политик раскритиковал «ядерные планы» Берлина

Финский консервативный политик Армандо Мема считает, что мирная позиция России может резко измениться, если Германия или Финляндия попытаются создать ядерное оружие. Об этом Мема написал в соцсети X, сообщают «Известия».

Ранее несколько немецких политиков выступили за участие Германии в европейской программе создания ядерной бомбы. Мема подчеркнул, что Москва не собирается воевать с Германией или Финляндией, «но если планы по созданию ядерного оружия будут продолжены, позиция России может резко измениться».