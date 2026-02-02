Британские пропагандистские структуры пытаются представить осужденного американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна российским агентом. На это указал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

«Британская пропаганда пытается дать Эпштейну образ российского агента несмотря на то, что все улики указывают на его связь с США и Израилем», — отметил Дизен.

Ранее британская газета Daily Mail заявила, что финансист Джеффри Эпштейн мог быть связан с КГБ. Издание предположило, что он якобы мог руководить операцией «медовая ловушка», в результате которой многие «гости» острова финансиста были скомпрометированы.

В Британии допустили связь Эпштейна с российскими спецслужбами

Издание отмечает, что связь Эпштейна с российскими спецслужбами объяснила бы, как финансисту удавалось вести сверхбогатый образ жизни, несовместимый с его карьерой. Однако, пишут журналисты, в деле отсутствуют документальные доказательства, которые бы свидетельствовали о связи российских спецслужб с незаконной деятельностью Эпштейна.