Безвкусная обнаженка: самые неудачные образы «Грэмми»
В Лос-Анджелесе прошла 68-я церемония вручения премии «Грэмми-2026». В этом году самое престижное и знаковое событие в мире музыки омрачилось огромным числом безвкусных нарядов, которыми звезды решили похвастаться на красной дорожке.
Самым скандальным и неудачным образом этого года, по мнению СМИ, стало «голое» платье Чаппелл Рон. Эпатажная певица предстала перед фотографами в наряде ржавого цвета с креплениями на груди, имитирующими пирсинг.
Также перед объективами блеснула Хайди Клум, которая попыталась изобразить прошлогодний выход Бьянки Цензори. Для этого она облачилась в пластиковое платье телесного цвета, выполненное в форме женской фигуры. Образ звезды выглядел скорее комично, чем смело и быстро разошелся на мемы в интернете.
Американская певица Эддисон Рей попыталась скопировать культовый образ Мэрилин Монро и при каждом удобном случае демонстрировала папарацци свое нижнее белье.
Не отставали от них и другие звезды. В итоге некогда культовое событие превратилось в парад безвкусных нарядов.
