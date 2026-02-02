$75.7390.47

Безвкусная обнаженка: самые неудачные образы «Грэмми»

Александр Котлеткин
Певица Чаппелл Рон на красной дорожке во время церемонии «Грэмми»
© Zuma/TACC
Хайди Клум в образе Бьянки Цензори на красной дорожке во время церемонии «Грэмми»
© JILL CONNELLY/EPA/TACC
Певица Эддисон Рей в образе Мэрилин Монро на красной дорожке во время церемонии «Грэмми»
© JILL CONNELLY/EPA/TACC
Певица Джой Вилья на красной дорожке во время церемонии «Грэмми»
© JILL CONNELLY/EPA/TACC

Наряд американского саксофонист Иммануил Уилкинс на красной дорожке во врем церемонии «Грэмми»
© JILL CONNELLY/EPA/TACC
Певица Билли Айлиш на красной дорожке во время церемонии «Грэмми»
© JAVIER ROJAS/Zuma/TACC
Джастин Бибер во время выступления на церемонии «Грэмми»
© CHRIS TORRES/EPA/TACC
Актриса и певица Тейяна Тейлор на красной дорожке во время церемонии «Грэмми»
© JILL CONNELLY/EPA/TACC
Рэп-исполнитель Си Ло Грин на красной дорожке во время церемонии «Грэмми»
© Xavier Collin/Sipa USA/ТАСС

Певец Стивен Тайлер на красной дорожке во время церемонии «Грэмми»
© Zuma/TACC
Британская певица PinkPantheres на красной дорожке во время церемонии «Грэмми»
© JILL CONNELLY/EPA/TACC
Певица SZA во время церемонии «Грэмми»
© JILL CONNELLY/EPA/TACC
Леди Гага в платье из перьев на красной дорожке во время церемонии «Грэмми»
© JILL CONNELLY/EPA/TACC
Рэп-исполнительница Kesha на красной дорожке во время церемонии «Грэмми»
© JILL CONNELLY/EPA/TACC

Шотландская певица Таллия Сторм на красной дорожке во время церемонии «Грэмми»
© JILL CONNELLY/EPA/TACC
Колумбийская певица Каро́ль Джи на красной дорожке во время церемонии «Грэмми»
© JILL CONNELLY/EPA/TACC
Шани Джеймс на красной дорожке во время церемонии «Грэмми»
© Xavier Collin/Sipa USA/TACC
Певица Кэндис Уэйкфилд на красной дорожке во время церемонии «Грэмми»
© JILL CONNELLY/EPA/TACC
Фильмиейкер Деуандра Браун на красной дорожке во время церемонии «Грэмми»
© JILL CONNELLY/EPA/TACC

Рэп-исполнительница Doechii на красной дорожке во время церемонии «Грэмми»
© JILL CONNELLY/EPA/TACC
© Zuma/TACC

В Лос-Анджелесе прошла 68-я церемония вручения премии «Грэмми-2026». В этом году самое престижное и знаковое событие в мире музыки омрачилось огромным числом безвкусных нарядов, которыми звезды решили похвастаться на красной дорожке.

Самым скандальным и неудачным образом этого года, по мнению СМИ, стало «голое» платье Чаппелл Рон. Эпатажная певица предстала перед фотографами в наряде ржавого цвета с креплениями на груди, имитирующими пирсинг.

Также перед объективами блеснула Хайди Клум, которая попыталась изобразить прошлогодний выход Бьянки Цензори. Для этого она облачилась в пластиковое платье телесного цвета, выполненное в форме женской фигуры. Образ звезды выглядел скорее комично, чем смело и быстро разошелся на мемы в интернете.

Американская певица Эддисон Рей попыталась скопировать культовый образ Мэрилин Монро и при каждом удобном случае демонстрировала папарацци свое нижнее белье.

Не отставали от них и другие звезды. В итоге некогда культовое событие превратилось в парад безвкусных нарядов.

Все самые неудачные образы «Грэмми-2026» — в галерее «Рамблера».