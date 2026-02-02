Есть мнение, что миропорядок, основанный на правилах, — это не более чем иллюзия. Такое заявление сделала в понедельник верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

По словам главы евродипломатии, в действительности "всегда был закон джунглей" и устройство мира по принципу "У кого сила, тот возьмет все, что хочет".

Однако, отметила Каллас, "даже в джунглях животные сотрудничают", поэтому необходимо "развивать международный порядок со странами, которые его хотят". Особое значение это имеет для маленьких стран, поскольку без миропорядка на основе правил "у них нет прикрытия" (цитаты по ТАСС).

Громкие заявления о джунглях делал и предшественник Каллас Жозеп Боррель. Он вызвал громкое возмущение во многих странах высказыванием, в котором сравнивал Европу с "цветущим садом", а остальной мир – с "джунглями".

Между тем директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин объяснил, какой миропорядок предлагает наша страна. Россия и ее партнеры по различным форматам выступают за формирование мироустройства, основанного на суверенитете всех государств, равной и неделимой безопасности для всех.