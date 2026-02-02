На оставшуюся без тепла и света Украину надвигаются лютые морозы

В понедельник, 2 февраля, в некоторых регионах Украины ожидается до 26 градусов мороза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-карту украинского гидрометцентра.

Холоднее всего 2 февраля будет в Сумской и Житомирской областях. В Черниговской, Харьковской, Ровненской областях температуры опустятся до минус 25 градусов, а в Киевской и Волынской областях ожидается до 24 градусов мороза.

По прогнозу метеорологов, сильные морозы на Украине продержатся всю неделю.

Ранее на фоне серьезных перебоев в электро-, водоснабжении и отоплении Верховная рада Украины частично перешла на дистанционный режим работы. Власти продолжают призывать граждан покинуть Киев.

Тысяча домов в Киеве остается без теплоснабжения

«Укрэнерго» заявляло, что наиболее сложная ситуация с электроснабжением сохраняется в Киеве, Киевской и Полтавской областях, а также в некоторых районах Харькова и Сум. Минэнерго Украины отмечало, что в стране нет ни одной полностью рабочей электростанции и что запасов топлива хватит всего на 20 дней. В связи с этим правительство объявило чрезвычайное положение в энергетическом секторе.