Стало известно об интересе Эпштейна к российским городам

Американский финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних, проявлял интерес к Самарской области и лично посещал этот регион. Об этом со ссылкой на опубликованные данные пишет Telegram-канал Пул N3.

© Zuma/TACC

Джеффри Эпштейн был задержан в июле 2019 года, а августе его обнаружили мертвым в тюремной камере. Эпштейн умер при обстоятельствах, которые были официально признаны самоубийством. 30 января 2026 года заместитель генпрокурора Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по скандальному делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 млн файлов различных типов.

Среди опубликованных материалов были и данные о приезде Джеффри Эпштейна и его ассистентки Лесли Грофф в Россию. В частности, в графике Грофф на 11 сентября 2017 года зафиксирован перелет из Нью-Йорка в Самару, отмечает Telegram-канал.

Интерес Джеффри Эпштейн проявлял и к Тольятти. В документах было обнаружено резюме участницы конкурса «Мисс Тольятти», имеющей отношение к модельному бизнесу для детей.

«В дополнение к этому, исходя из имеющихся документов, Эпштейн посещал и Казань», - пишет канал.

Отметим, что в документах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна свыше тысячи раз упоминается кронпринцесса Норвегии Метте-Марит, американские артисты Eminem, Мэрилин Мэнсон, осужденный за торговлю людьми Шон Комбс (Diddy), а также ряд других известных лиц.