Зеленский объяснил перенос переговоров в Абу-Даби

Переговоры между представителями Украины, России и США в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) были перенесены по независимым от Киева причинам.

Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

«Встреча в Абу-Даби 1 февраля была отсрочена по независимым от Украины причинам», — заявил Зеленский.

По его словам, Киев готов поддерживать новые шаги по деэскалации конфликта в случае предложений со стороны США.

Ранее Зеленский заявил, что боевые действия на Украине необходимо завершить, и меры по деэскалации этому способствуют. Он добавил, что Киев ожидает от США продолжение усилий по созданию условий для диалога с Россией.