Зеленский объяснил перенос переговоров в Абу-Даби

Переговоры между представителями Украины, России и США в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) были перенесены по независимым от Киева причинам.
Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
По его словам, Киев готов поддерживать новые шаги по деэскалации конфликта в случае предложений со стороны США.
Ранее Зеленский заявил, что боевые действия на Украине необходимо завершить, и меры по деэскалации этому способствуют. Он добавил, что Киев ожидает от США продолжение усилий по созданию условий для диалога с Россией.