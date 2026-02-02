В МИД Ирана вызвали послов всех стран Евросоюза

В ответ на признание Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией МИД Ирана вызвал послов всех стран ЕС. Об этом сообщает Die Zeit.

В Министерство иностранных дел Ирана 2 февраля были вызваны представители всех европейских стран и государств-членов ЕС, имеющих посольства в Тегеране. Пресс-секретарь МИД Исмаил Багаи заявил, что это «минимальная мера», за которой последуют дальнейшие меры.

В воскресенье спикер парламента Ирана Мохаммед Багер Галибаф объявил, что Тегеран отныне будет считать террористическими организациями армии европейских государств. В знак солидарности депутаты парламента были одеты в форму КСИР, и, согласно видеоматериалам иранских СМИ, некоторые из них выкрикивали «Смерть Америке» и «Смерть Израилю».

КСИР - элитная и самая мощная часть вооруженных сил Ирана. КСИР защищает сам политический строй страны и идеалы исламской революции, обладая широкими политическими и экономическими полномочиями.

Власти США, Израиля и некоторых других стран объявили КСИР (и/или подразделения КСИР) террористической организацией. Глава МИД Израиля Гидеон Саар 11 января призвал ЕС последователь американскому и израильскому примеру.

На прошлой неделе Евросоюз внес КСИР в список террористических организаций. Обсуждение этого решения в ЕС продолжалось несколько лет. Решение последовало за столкновениями во время недавней волны протестов в Иране.