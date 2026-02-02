Кая Каллас сделала неожиданное заявление об уступках Украины

Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас заявила, что украинские власти готовы идти «на сложные уступки, которые от них требуют». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление Каллас в Осло.

Двадцать третьего января в Абу-Даби прошло первое заседание трехсторонней рабочей группы Россия - США - Украина. По итогам встречи стороны условились продолжить переговоры по украинскому кризису.

«Сейчас мы видим, что украинцев сильно подталкивают к тому, чтобы они пошли на очень трудные уступки, на которые они готовы», - заявила Каллас.

В ноябре 2025 года стало известно о новом мирном плане, который США передали украинским властям. Отмечалось, что план требует от Украины значительных уступок, включая ограничение численности ВСУ и отказ от территориальных претензий.