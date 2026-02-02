Кличко подтвердил диалог с Зеленским, но напомнил о прошлых конфликтах

Мэр Киева Виталий Кличко констатировал перемены в своих непростых отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским. После многочисленных публичных жалоб на полное отсутствие прямой связи и попыток наладить диалог, киевского градоначальника начали приглашать на ключевые совещания, рассказал он в интервью изданию «Украинская правда».

По словам Кличко, после его резких заявлений ситуация изменилась: его стали включать в онлайн-селекторы, где он докладывает о положении в столице, а также приглашают на штабы, проводимые под руководством Министерства энергетики.

Мэр выразил надежду, что это «мудрое решение» властей не является временной мерой, подчеркнув, что «все сейчас зависят от успеха президента и его правильных шагов». Одновременно он осудил политиков, которые в условиях войны «мечтают о должностях и политических перспективах», вместо того чтобы сосредоточиться на вопросе выживания государства.

Ранее отношения между двумя ключевыми фигурами стали откровенно конфликтными. Всего год назад Кличко в интервью The Times заявлял, что на Украине «воняет авторитаризмом», а его окружение обвинял в давлении на местную власть через обыски и угрозы уголовных дел. Летом 2023 года мэру был объявлен выговор из-за неподготовленных бомбоубежищ, после чего он неоднократно критиковал центральную власть за стремление к автократии и игнорирование его попыток встретиться.