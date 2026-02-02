ICE применила слезоточивый газ для разгона протестов в Портленде

Федеральные агенты иммиграционной полиции США (ICE) в выходные дважды использовали слезоточивый газ и другие сдерживающие средства против участников массовых акций в Портленде (штат Орегон). Об этом сообщает газета The Oregonian со ссылкой на источники.

В субботу вечером несколько тысяч человек вышли на марш к зданию службы ICE в Портленде. Демонстранты выступали против деятельности иммиграционной полиции и требовали прекращения применения силы в отношении граждан.

Федеральные силы, как отмечает издание, для разгона протестующих применили слезоточивый газ, перцовые заряды, резиновые пули и светошумовые гранаты.

Акции протеста продолжились и в воскресенье. Колонна демонстрантов двинулась от мэрии Портленда в направлении центра города. По информации издания, в ходе второй акции федеральные силы сначала прибегли к перцовым средствам, а спустя несколько часов вновь применили слезоточивый газ. Местные власти выразили обеспокоенность действиями федеральных агентов, подчеркнув, что протесты носили мирный характер.

Аналогичные акции прошли и в других крупных городах США, в том числе в Миннеаполисе, Лос-Анджелесе, Бостоне и Нью-Йорке, где жители также выступали против действий ICE и жесткости миграционных рейдов.