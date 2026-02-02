Китай потребовал от США прекратить допросы своих граждан

Китайские власти выразили решительный протест в связи с необоснованными задержаниями и допросами граждан КНР при въезде в США, заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь на брифинге в Пекине, сообщил РИА Новости.

По словам дипломата, в последнее время американские правоохранительные органы неоднократно проводили длительные допросы, задержания и депортации сотрудников китайских компаний без внятных оснований. Он подчеркнул, что подобные действия грубо нарушают законные права и интересы граждан Китая.

Линь Цзянь отметил, что применяемые методы наносят ущерб атмосфере нормального делового обмена и подрывают сотрудничество между двумя странами. В Пекине расценивают происходящее как недружественные шаги в отношении китайского бизнеса.

Китайская сторона призвала США прекратить необоснованные допросы и пообещала продолжить принимать решительные и действенные меры для защиты прав своих граждан. В МИД КНР подчеркнули, что внимательно следят за ситуацией.

Ранее, председатель КНР Си Цзиньпин выступил за превращение юаня в глобальную резервную валюту.