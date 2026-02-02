Обзор иноСМИ: «Как Трамп ослабляет Европу» и чем опасны ИИ-войны будущего

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Как Черное море становится плацдармом для российских морских дронов»

Россия наращивает производство беспилотных надводных дронов в ответ на атаки украинских беспилотных катеров, пишет The National Interest. ВМФ России стремится развивать свои беспилотные надводные суда, а также средства противодействия дронам. В августе российский флот использовал беспилотный надводный комплекс для атаки по разведывательному кораблю ВМС Украины «Симферополь». Удар был успешным, и украинское судно было потоплено. В операции против украинского разведывательного судна была важная особенность, отмечается в статье. Российские военные использовали для атаки два беспилотника - воздушный и морской, - что подчеркивает перспективность совместной работы беспилотных систем.

В ближайшие десятилетия беспилотники станут еще более важным элементом вооруженных сил любой армии, подчеркивает The National Interest. Беспилотные летательные аппараты воздушного, наземного и морского базирования обеспечивают современным армиям жизненно важные возможности для нанесения ударов, наблюдения и сбора разведывательной информации. Военные осознают потенциал и гибкость, которые предлагают беспилотные системы. Уроки, извлеченные из украинского конфликта, а также других сражений по всему миру, лишь подтверждают полезность беспилотников в современных боевых действиях.

«Европа всегда подчинялась США»

Историк экономики Тобиас Штрауманн заявил в интервью Neue Zürcher Zeitung, что европейцам следует защищаться от Китая с помощью тарифов и проявлять прагматичный подход к России. По мнению эксперта, европейцы идеализируют свой альянс с США. В действительности он никогда не был равноправным партнерством. С самого начала, после Второй мировой войны, американцы задавали темп, а Европе всегда приходилось подчиняться. Сопротивление европейцев диктату Америки достигло своего пика при французском президенте Шарле де Голле в 1960-х годах. Сохранив Францию ​​в НАТО, он бросил вызов американскому командованию. Он также подорвал доминирование США на валютном рынке, заставив Францию ​​немедленно конвертировать свои долларовые доходы в золото. Но в конечном итоге европейцы всегда принимали диктат Америки.

Комментируя украинский кризис, Штрауманн подчеркнул, что, когда наступает мир, приоритеты очень быстро меняются. По его мнению, это произойдет и в отношениях ЕС с Россией. На практике внешняя политика часто противоречива и аморальна, подчеркнул историк. Он добавил, что Европа не проводила независимой внешней политики с 1945 года. Штрауманн подчеркнул, что в будущем ожесточенное соперничество между США и Китаем создаст новую форму холодной войны. Хотя сегодня силовые блоки более тесно переплетены, вновь возникнут различные сферы влияния. Европа продолжит принадлежать к американской сфере и играть второстепенную роль, заключил эксперт.

«Как Трамп ослабляет Европу»

Президент Европарламента Роберта Метсола назвала полный запрет на российский газ «усилением автономии ЕС». Эта беззаботная самоуверенность совершенно неоправданна, поскольку ЕС только что заменил одну зависимость другой, заявил Томас Фази в своей статье для UnHerd. То, что Евросоюз когда-то импортировал по трубопроводам из России, теперь в значительной степени поступает из США, на долю которых сегодня приходится примерно 60 процентов импорта сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС. Американский СПГ не только значительно дороже российского трубопроводного газа, но и гораздо более нестабилен. Трубопроводный газ обычно поставлялся по долгосрочным контрактам с предсказуемыми ценами. СПГ, напротив, привязан к мировым спотовым рынкам, что делает цены крайне чувствительными к колебаниям спроса и предложения, погодным явлениям и геополитическим потрясениям.

Пока чиновники в Брюсселе поздравляли себя с обретенной «энергетической автономией», цены на газ в США подскочили примерно на 70 процентов за неделю, достигнув самого высокого уровня за три года после того, как американские трубопроводы обледенели, поставки газа были нарушены и внутренний спрос в США вырос. Эти скачки цен напрямую приведут к росту стоимости газа и электроэнергии в Европе - в одну из самых холодных зим за последние годы. Рост цен на энергоносители уже подорвал конкурентоспособность промышленности и подтолкнул крупнейшие экономики, прежде всего Германию, к деиндустриализации. По мнению автора статьи, все эти события наглядно демонстрируют саморазрушительный характер энергетической политики ЕС. Проблема заключается не только в том, что дешевый и надежный российский газ был заменен более дорогим и нестабильным американским СПГ. Еще более тревожно, что США используют свой экспорт энергоносителей в качестве инструмента политического давления. Это делает ЕС еще более зависимым от своего имперского хозяина, чем когда-либо. Президент США Дональд Трамп, угрожая ЕС карательными пошлинами, заставил европейцев взять на себя обязательство закупить СПГ, нефть и продукты атомной энергетики США на 750 миллиардов долларов.

«Эра ИИ-войн»

Grok, программа на основе искусственного интеллекта (ИИ), разработанная xAI Илона Маска, начнет внедрять свои цифровые щупальца в некоторые из самых засекреченных компьютерных систем и разведывательных баз данных Пентагона, пишет The Times. По данным газеты, Grok соберет «все необходимые данные», чтобы предоставить американским военным планировщикам новые сведения. Решение допустить продукт Маска к данным американской армии может показаться в лучшем случае эксцентричным, а в худшем - безрассудным, отмечается в статье. Но это лишь одна из дилемм глубокой, хоть и малозаметной революции, которая разворачивается в высших эшелонах вооруженных сил на Западе и за его пределами.

Украинский кризис сделал беспилотники с ИИ незаменимым инструментом. Сегодняшние поля сражений кишат десятками тысяч электронных устройств, передающих в штабы огромный объем данных. Все более изощренное использование ИИ повышает вероятность, что войны в ближайшем будущем будут разворачиваться с беспрецедентной скоростью, а «цепочки поражения» - процесс обнаружения цели, ее оценки, нанесения удара и анализа результатов - сократятся до считанных секунд. По мнению десятка западных военных офицеров, источников в оборонной промышленности и аналитиков, которые беседовали с The Times, наступает эра алгоритмической войны. Технология выходит за рамки простого анализа данных. Она начинает выполнять функции тактического советника: она выявляет и предлагает цели, а также предоставляет подробную оценку местности на поле боя с учетом погодных условий. Некоторые эксперты встревожены недавней израильской кампанией в Газе, где серия смертоносных ударов была приписана использованию военными систем искусственного интеллекта, якобы составлявших списки потенциальных целей. Существует опасность, что человек на войне будущего окажется лишь марионеткой, утверждающей план, почти полностью разработанный ИИ.

«Военный союз России и Китая - больное место Америки»

Министр обороны Китая Дун Цзюнь во время переговоров с министром обороны РФ Андреем Белоусовым призвал Россию углубить военную координацию. Это произошло вскоре после возобновления переговоров между Россией и Украиной и снова привлекло внимание к роли Пекина в военных усилиях Москвы, пишет 19FortyFive. Белоусов подтвердил, что Москва заинтересована в совместных военных мероприятиях и подготовке личного состава.

Американские официальные лица утверждают, что Китай помогает России, поставляя подсанкционные компоненты двойного назначения, используемые в ракетах и беспилотниках. Поддержка Китаем России продолжает оставаться «больным местом» в отношениях Пекина с США и другими странами, которые поддерживают Украину, подчеркивается в статье. Помимо углубления стратегических связей и связей в сфере безопасности, Пекин и Москва в течение последнего года расширили многосторонние оборонные связи и провели военные учения с третьими странами, включая Иран и Монголию.