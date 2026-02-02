На переговорах в Абу-Даби обсуждение возможных территориальных компромиссов оказалось невозможным из-за твёрдой позиции украинского лидера, сообщает Junge Welt. Владимир Зеленский отказался передавать кому-либо право принимать решения по этому вопросу, что заблокировало любую продуктивную дискуссию.

По информации издания, во время второго раунда встречи между российской и украинской делегациями предполагалось обсудить вопросы уступок территорий. Однако Зеленский подчеркнул, что окончательные решения по таким вопросам могут приниматься исключительно им и российским президентом, исключая любые технические группы, включая главу офиса президента Украины и министра обороны. Такая установка фактически превратила переговоры в формальный обмен мнениями, не приносящих ощутимых результатов.

Заявление Зеленского о Донбассе сочли опасным для переговоров

Кроме того, украинский лидер публично выразил недовольство действиями США, инициировавших переговорный процесс, заявив, что Киев рассчитывает на более надёжные гарантии безопасности. Журналисты заметили, что подобные шаги показывают стремление Зеленского удержать контроль над властью: на фоне военного положения любые выборы в стране запрещены, и он продолжает исполнять функции главы государства.